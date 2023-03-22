МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Экономика США рискует рухнуть уже летом, пишет 19FortyFive со ссылкой на слова бывшего конгрессмена Брэндона Вайхерта. Американский инвестор заявил о "хрестоматийном" кризисе в США

Он выразил уверенность, что совсем скоро в Соединенных Штатах может наступить дефолт и девальвация.

Вайхерт напомнил, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти планирует обсудить с президентом страны Джо Байденом меры по недопущению дефолта в США. Однако, по мнению бывшего конгрессмена, политики вряд ли договорятся.

"Они являются всего лишь номинальными лидерами своих партий, их влияния не хватит, чтобы принять решение, которое бы устроило всех. Ведь некоторым дефолт в США был бы только на руку, чтобы потом они смогли свалить все это на ошибки своих политических конкурентов", — объяснил политик.

Автор статьи напомнил, что Байден и демократы планируют одобрить законопроект, по которому бюджет США на 2024 год составит 6,8 триллиона долларов. В этом случае госдолг страны увеличится еще больше. Тем временем Маккарти хочет убедить Байдена в принятии более сбалансированного бюджета.

Если проблема не будет решена, в Америке будет объявлен дефолт. Это приведет к девальвации доллара, а процентные ставки подскочат "выше стратосферного уровня". При таком повороте дела социальные программы больше не будут работать, а многие пенсионные фонды будут просто уничтожены, и люди потеряют большую часть своих накоплений.