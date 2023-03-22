МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам февраля ускорилась до 10,4% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Дефицит торгового баланса США и Великобритании достиг рекордного уровня

За февраль потребительские цены в стране выросли на 1,1%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, прогнозировали годовую инфляцию на уровне 9,9%, а в месячном выражении — 0,6%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 9,2% после 8,8% месяцем ранее. За февраль цены по этому индексу выросли на 1%.

В целом ускорению показателя способствовал рост цен в ресторанах и отелях, на продукты питания и безалкогольные напитки, а также на одежду и обувь. Сдержало ускорение инфляции снижение цен в сфере культуры, а также цен на моторное топливо.