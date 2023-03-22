МОСКВА, 22 март — ПРАЙМ. Экономический совет Германии предупредил в среду, что темпы инфляции могут оставаться высокими дольше, чем ожидается, или даже ускориться, если меры денежно-кредитной политики будут нивелированы рисками на финансовых рынках. СМИ: в Германии пустеют полки супермаркетов

"Усиление рисков на финансовых рынках в последнее время осложнило борьбу центральных банков с инфляцией", — написали в полугодовом докладе "пять мудрецов", которые консультируют власти Германии по вопросам экономической политики.

"Если реакция со стороны денежно-кредитной политики будет слишком слабой в результате компромиссов, инфляция может остаться высокой дольше, чем ожидается, или даже повыситься", — сказано в докладе.

Совет также пересмотрел прогноз, согласно которому в этом году в экономике Германии ожидалась мягкая рецессия. По новому прогнозу в 2023 году ВВП вырастет на 0,2%, а в следующем его рост ускорится до 1,3%, что соответствует оценке правительства. Энергетический регулятор Германии допустил газовый кризис следующей зимой

Члены совета ожидают, что в этом году инфляция в Германии составит 6,6%, а в 2024 году — 3,0%.

Инфляция "будет снижаться медленно и оставаться высокой в пределах периода прогнозирования", пишут члены совета, добавляя, что ослабление покупательной способности, повышение процентных ставок и продолжительный период неопределенности в экономике будут оказывать давление на инвестиции компаний.