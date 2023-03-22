МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с главой России Владимиром Путиным слова польского посла об участии Варшавы в конфликте с РФ. Guardian: большинство стран не разделяют взглядов Запада на Украину

Ранее польский дипломат Ян Эмерик Росцишевский сообщил, что если Киев не сможет отстоять свою независимость, у Варшавы не останется выхода, кроме как приять участие в конфликте с Россией.

Лукашенко сказал, что в первую очередь обсудит с Путиным, как "поставить на место" Варшаву.

Он подчеркнул, что заявления посла вызывают беспокойство и говорят об отсутствии у Польши "тормозов".

По словам белорусского президента, поляки уже "всем надоели", они потеряли суверенитет и выполняют то, что приказывает Вашингтон.