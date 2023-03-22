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Лукашенко хочет обсудить с Путиным, как "поставить на место" Варшаву
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с главой России Владимиром Путиным слова польского посла об участии Варшавы в конфликте с РФ. Ранее польский дипломат Ян... ПРАЙМ, 22.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, владимир путин, александр лукашенко, украинский кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с главой России Владимиром Путиным слова польского посла об участии Варшавы в конфликте с РФ.
Ранее польский дипломат Ян Эмерик Росцишевский сообщил, что если Киев не сможет отстоять свою независимость, у Варшавы не останется выхода, кроме как приять участие в конфликте с Россией.
Лукашенко сказал, что в первую очередь обсудит с Путиным, как "поставить на место" Варшаву.
Он подчеркнул, что заявления посла вызывают беспокойство и говорят об отсутствии у Польши "тормозов".
По словам белорусского президента, поляки уже "всем надоели", они потеряли суверенитет и выполняют то, что приказывает Вашингтон.