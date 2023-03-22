ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар — ПРАЙМ. Грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы связана с российским физлицом, находящимся под санкциями ЕС, задержано в финском порту Котка, МИД Финляндии рассматривает заявление для исключительного разрешения на экспорт, сообщает в среду общественная телерадиовещательная корпорация YLE. ООН прокомментировала требования России по зерновой сделке

"Судно Smew стоит на якоре за пределами порта. Это первый случай, когда груз был задержан в (этом) порту из-за санкций ЕС", — приводится в сообщении цитата гендиректора порта Хамина-Котка Киммо Наски.

В департаменте санкций финского внешнеполитического ведомства подозревают, что часть груза связана с российским физическим лицом, включенным в станционный список ЕС.

"Благодаря сотрудничеству с властями мы обнаружили, что есть удобрения, которые, вероятно, принадлежат человеку из санкционного списка ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены в случае обнаружения", — отметила руководитель департамента по санкциям МИД Финляндии Пиа Сариваара.

Отмечается, что в настоящее время министерство иностранных дел рассматривает заявление о выдаче исключительного разрешения на экспорт груза.

По неподтвержденной информации YLE, на судне около 20 тысяч тонн удобрений, стоимость которых 480-600 евро за одну тонну, таким образом, рыночная стоимость груза — 10-12 миллионов евро. Smew может перевозить насыпной груз весом 23 433 тонны, судно зарегистрировано на Кипре, уточняется в сообщении.

Порт Хамина-Котка — один из самых популярных у российских клиентов финский порт, расположенный примерно в 60 километрах от российской границы, в порту перерабатывают все виды грузов: газ, контейнеры, грузы для судов RoRo и LoLo, навалочные, наливные, генеральные комплексные грузы, а также оказывают самые разнообразные услуги.