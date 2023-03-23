МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Главы государств и правительств Евросоюза соберутся на очередной саммит в Брюсселе, главными темами которого станут экономические вопросы, ситуация на Украине и продовольственная безопасность. ООН хочет попросить ЕС ослабить санкции в отношении Белоруссии, пишут СМИ

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, на саммите ЕС обсудят использование замороженных российских активов для Украины, а также поставку боеприпасов Киеву. Ожидается, что перед европейскими лидерами по видеосвязи выступит Владимир Зеленский.

Ранее на этой неделе главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев 1 миллиона боеприпасов. "На саммите ЕС должна быть выражена поддержка этого плана", — сказал журналистам высокопоставленный европейский представитель. Он пояснил, что формальное решение будет принято позже после согласования вопросов финансирования этих поставок.

Европейский представитель также ожидает, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе затронут результаты переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. "С учетом того, что мы слышим о поддержке России со стороны Китая, этот вопрос будет затронут косвенно", — сказал он.

К участникам саммита ЕС обратится также генсек ООН Антониу Гутерреш. Ожидается, что он затронет ситуацию на Украине, мировую продовольственную безопасность, в том числе зерновую сделку. "Как известно, генсек ООН играет ключевую роль в зерновой сделке. Лидеры ЕС обсудят с ним этот вопрос", — сказал европейский представитель.

По словам главы Евросовета, что в числе экономических тем, заявленных для саммита, значатся также углубление единого европейского рынка, повышение конкурентоспособности ЕС, развитие инновационного потенциала, стимулирование инвестиций, достижение зеленого и цифрового перехода в экономике.

В пятницу главы государств и правительств ЕС встретятся с главой Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард и председателем Еврогруппы Паскалем Донохью.