Сеть отелей Vertical Hospitality выходит на рынок Португалии
Сеть отелей Vertical Hospitality выходит на гостиничный рынок Португалии
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Зарегистрированная в Дубае компания Vertical Hospitality выходит на гостиничный рынок Португалии, сообщил РИА Недвижимость основатель и владелец компании Александр Шарапов.
По его словам, на первоначальном этапе может быть построено два отеля: трехзвездочный коливинг You&Co и четырехзвездочный lifestyle-отель We&I. В качестве локации рассматривается прежде всего Лиссабон. Инвестиции, которые планируется привлечь у партнеров из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, составят 10 миллионов долларов и 15 миллионов долларов соответственно.
"В настоящее время ведется работа по регистрации специализированного фонда недвижимости и поиск потенциальных инвесторов", — уточнил Шарапов.
Управляющим партнером по развитию проектов Vertical Hospitality в Португалии станет Дмитрий Москаленко, ранее возглавлявший Российский совет торговых центров, добавил он.
Компания Vertical Hospitality строит гостиницы под брендами We&I by Vertical и Vertical Boutique и коливинги You&Co. Запущено уже пять гостиниц в Дубае, Петербурге и Москве. В 2024 году запланировано открытие отеля в Пскове.
https://1prime.ru/world/20230323/840165656.html
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