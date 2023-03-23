МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют вложить деньги в частную космическую компанию SpaceX американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, сообщает издание Information со ссылкой на источники. Маск дал оценку состоянию банковской системы США

"Дочернее подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и инвестиционная компания Абу-Даби (ОАЭ — ред.) планирует инвестировать в мультимиллиардном раунде вложений в SpaceX Илона Маска", — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет о компании Badeel, полностью принадлежащей саудовскому суверенному фонду Public Investment Fund (PIF), а также об эмиратской Alpha Dhabi.

Во вторник Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что администрация США обеспокоена растущим влиянием Маска, контролирующего компании в критически значимых для страны отраслях, и обсуждает возможность принудительного разделения его активов. Подчеркивалось, что Маск может быть подвержен "иностранному манипулированию", а финансирование из Ближнего Востока для покупки соцсети Twitter может стать поводом для блокировки сделки Комитетом по иностранным инвестициям в США по соображениям национальной безопасности.