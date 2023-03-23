МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Экспорт лесоматериалов из Еврейской автономной области (ЕАО) в Китайскую Народную Республику (КНР) увеличился на 22,7%, сообщает управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской областям. Россия рассчитывает увеличить экспорт продовольствия в Китай

"С начала 2023 года при отправке на экспорт с территории ЕАО проконтролировано около 30 тысяч кубометров древесины. Данный объем экспортной продукции на 22,7 % превышает показатель за аналогичный период прошлого года (24,1 тысячи кубометров). Согласно поданным заявлениям на отгруженную продукцию выдано 478 фитосанитарных сертификатов", — сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что на экспорт в КНР отправлено пиломатериалов — 16,9 тысячи кубометров и деловой древесины — 12,6 тысячи кубометров.

Отмечается, что вся экспортируемая продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера. Все партии лесоматериалов приняты импортерами.