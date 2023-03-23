МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Экс-премьер Польши и лидер партии "Гражданская платформа" Дональд Туск призвал не допустить, чтобы поляки экономили на еде, пишет Money.pl. Раскрыто положение дел в экономике Польши после новостей о ее скором крахе

"Хочется сказать тем, кто наверху: очнитесь, нет никаких причин для радости", — заявил Дональд Туск, комментируя ситуацию в экономике страны, и подчеркнул, что "люди в Польше начинают экономить на еде".

Говоря об опубликованных статданных о снижении в Польше розничных продаж в феврале 2022 года на 5%, он напомнил, что недавно появилась информация о падении промышленного производства в феврале на 1,2%.

Экс-премьер отметил, что спад — небольшой, "но это самое заметное падение данного показателя в период после пандемии".

"Сегодня пришла еще более тревожная информация: розничные продажи упали на 5%, хотя прогнозировалось 1,4%. Больше всего снизились объемы продажи продуктов питания", — подчеркнул Туск, после чего заявил, что "люди в Польше начинают экономить на питании".

"Я считаю, что уже настал тот день, когда надо заявить во весь голос, что политический курс, который допускает такую дороговизну, политика, в результате которой в сфере экономики мы приближаемся к опасной черте, действительно должны измениться", — призвал политик.