МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая в самое ближайшее время, в 2023-2024 году достигнет 300 миллиардов долларов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Аналитик оценила последствия сближения Россия и Китая для банков

Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

"Я вчера вспоминал, сидя со своим соседом, китайским коллегой, что, когда я первый раз приехал в Китай в составе делегации Владимира Владимировича Путина в 2000 году, — еще президентом был Цзян Цзэминь, — наш торговый оборот был 8 миллиардов долларов. И нам казалось, что это так прилично — все-таки миллиарды. А сейчас — 185, и, скорее всего, в самое ближайшее время, в этом, в следующем году, в силу в том числе сложившейся ситуации и того, как себя ведут наши друзья, он будет 300", — сказал он.

Также зампредседателя Совбеза РФ отметил, что Китай уже стал экономикой номер один в мире, это признали даже США.

"Он уже стал", — сказал он на реплику о том, что Китай вот-вот станет экономикой номер один. "Это уже даже американцы признали. Уже и не только по паритету покупательной способности, а в натуральном измерении, скорее всего, стал", — добавил Медведев.

Вместе с тем Медведев заявил, что товарооборот России и Евросоюза сильно сдулся из-за решений ЕС, но они потеряли гораздо больше, чем мы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Вот совсем недавно наш товарооборот с Евросоюзом был 400 (миллиардов долларов — ред.), теперь он очень сильно сдулся из-за того, что они приняли дурацкие решения. Ну, бог им судья, они потеряли гораздо больше, чем мы, на мой взгляд, хотя мы тоже, конечно, потеряли", — сказал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.

В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. С российской стороны в переговорах участвовал и Дмитрий Медведев.