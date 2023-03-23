МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Экономисты Bank of America понизили прогноз процентных ставок Федеральной резервной системы США после того, как регулятор внес изменения в свою риторику относительно денежно-кредитной политики. В США признали, что российская банковская система превзошла западную

В BofA заявили, что неожиданное ужесточение стандартов кредитования в США на фоне признаков напряженности в банковском секторе может заменить собой дальнейшее повышение ставок.

Эксперты прогнозируют, что ставки ФРС достигнут пика в диапазоне 5,0-5,25% в мае текущего года против предыдущего прогноза 5,25-5,5%.