МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Решение Международного уголовного суда об "аресте" главы РФ Владимира Путина обладает серьезным негативным потенциалом. Если Германия решит его исполнить, это можно будет приравнять к объявлению войны, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. МУС получил десять миллионов евро за "работу по Украине"

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр юстиции ФРГ Марко Бушманн поддержали орден МУС на "арест" Путина. Глава Минюста заявил, что орден начнет действовать в Германии после соответствующего запроса суда.

"Он понимает, что это casus belli, что это объявление войны? Или он учился плохо?" — заявил Медведев российским СМИ, комментируя слова Бушманна.

По словам зампреда СБ, ситуация, при которой действующего главу ядерного государства арестовывают в другой стране, равносильна объявлению войны. При таком сценарии все средства, которые есть у РФ, "полетят в бундестаг", добавил Медведев. Медведев хочет "взбодрить" руководство ОПК телеграммами Сталина

При этом сам уголовный суд, по мнению политика, является "правовым ничтожеством и импотентом", который с момента своего основания не сделал ничего значительного.

На прошлой неделе МУС выдал ордер на "арест" Владимира Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Решения и юрисдикцию суда, не признают такие страны, как РФ, Китай, США, Турция и Иран.