Россия и Китай утвердят план по магистральным направлениям сотрудничества
Россия и Китай утвердят "План – 2030" по магистральным направлениям совместной работы
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай в ближайшее время утвердят план, касающийся взаимодействия двух стран по магистральным направлениям. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.
По словам премьера, документ получит название "План-2030"ю Основной для него станет заявление о развитии практического взаимодействия РФ и КНР, принятый по итогам встречи лидеров государств.
Утверждением плана займутся премьер-министры России и Китая.
https://1prime.ru/world/20230323/840175276.html
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