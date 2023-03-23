МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай в ближайшее время утвердят план, касающийся взаимодействия двух стран по магистральным направлениям. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме. Мишустин рассказал, когда экономика России адаптируется к внешнему давлению

По словам премьера, документ получит название "План-2030"ю Основной для него станет заявление о развитии практического взаимодействия РФ и КНР, принятый по итогам встречи лидеров государств.

Утверждением плана займутся премьер-министры России и Китая.