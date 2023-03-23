АНКАРА, 23 мар — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%, говорится в заявлении регулятора, распространенном в четверг. Мишустин дал прогноз по дефициту бюджета России

"Принято решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 8,5%", — говорится в заявлении.

С декабря прошлого года регулятор делал ставку на снижение ставки, опустив ее в итоге до 8,5% с 14%. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что учетная ставка в стране будет снижаться.