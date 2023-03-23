МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% с 4% и готов повысить ее еще больше в случае роста инфляционного давления, следует из пресс-релиза регулятора. В Минфине рассказали о судьбе счетов "С" недружественных нерезидентов

Решение центробанка совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.

Ставка сейчас находится на максимальном уровне с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%. В феврале регулятор повысил ставку на 50 базисных пунктов, в декабре — на 50 базисных пунктов, а в ноябре — на 75 базисных пунктов.

Также регулятор заявил, что банковская система страны устойчива.

"По мнению FPC (комитета по финансовой политике Банка Англии — ред.), банковская система Великобритании сохраняет устойчивый капитал и сильные позиции по ликвидности, а также имеет хорошие возможности для продолжения оказания поддержки экономике в широком диапазоне экономических сценариев, включая период более высоких ставок", — говорится в сообщении.

Ранее в марте в США закрылись несколько крупных банков. Власти объявили меры поддержки, при этом волатильность затронула и европейский банковский сектор. Позднее Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).