МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 марта, сократилось на 1 тысячу с показателя предыдущей недели, до 191 тысячи, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста показателя до 193 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 0,25 тысячи, до 196,25 тысячи, с уровня предшествовавшей недели в 196,5 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 марта, выросло на 14 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,694 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.