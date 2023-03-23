МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия в течение десяти лет не исполняла обязательств в рамках ВТО, однако рассматривать вопрос о выходе нужно аккуратно, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Премьер Эстонии призвала не ослаблять антироссийские санкции

Глава кабмина в ходе отчета в Госдуме отметил, что российская сторона уже десять лет "принимает какие хотет решения", фактически не следуя обязательствам перед организацией. При этом, необходимо проанализировать наличие выгоды от выхода из ВТО.

"Здесь выйдешь, а механизмы, которые еще существуют, пусть до конца не исполняются, потеряем. Надо анализировать. Я хочу сказать, что здесь неочевидная ситуация. Надо смотреть и думать об этом", — подчеркнул Мишустин.