МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Латинская Америка не хочет участвовать в противостоянии России и Запада и видит мир как свободную экономическую зону, а не территорию, разделенную на военные блоки, считает руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. Около 16 стран хотят присоединиться к БРИКС

"Для стран Латинской Америки очень важен собственный суверенитет, но также важна и интеграция в единое пространство… Для них ценностью являются открытые торговые границы, возможность торговать со всем миром, возможность не присоединяться к военно-политическим противостояниям, возможность не вступать в какие-то блоки и не выбирать стороны… Если говорить в общем — по отношению к (западному) порядку, основанному на правилах", — заявил Кузнецов во время круглого стола, организованного в медиа-центре МИА "Россия сегодня".

По его оценке, страны Латинской Америки "не особо поддерживают" западный порядок, так как видят, что он "несет исключительно ограничения, экономические утеснения, политическое принуждение".

Кузнецов напомнил, что "Бразилия — это буква Б в слове БРИКС".

"Следующей на очереди страной, которая, скорее всего, в БРИКС войдет, окажется Аргентина. То есть страны, которые традиционно считались отнюдь не великими друзьями России или СССР, а, скорее, наоборот. Страны, которыми управляли вполне лояльные (США) военные режимы долгие годы. Происходит то же, что и в Африке — интеграция, создание институтов без ущерба для суверенитета стран", — отметил он.

Эксперт напомнил также, что, по словам президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, "основной задачей мира, Латинской Америки и его собственного государства является поддержание хороших отношений и интеграционных процессов в том числе и с Россией".

"Латинская Америка, как и весь глобальный Юг, стоит на желании экономической интеграции, экономического развития. Мир она видит как свободную экономическую зону, а вовсе не как блоки, стены и подобное", — резюмировал он.