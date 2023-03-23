БРЮССЕЛЬ, 23 мар — ПРАЙМ. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили, что продолжат оказывать давление на Россию, в том числе, возможно, вводить новые санкции, а также усилят борьбу с их обходом, говорится в письменных выводах по итогам обсуждения украинского вопроса на встрече в верхах. США встревожились визитом главы Китая в Москву

"Европейский союз будет поддерживать и усиливать коллективное давление на Россию, в том числе посредством возможных новых ограничительных мер, а также продолжит работать по потолку цен на нефть вместе с партнерами", — указывается в документе.

Саммит также поручил Совету ЕС и Еврокомиссии усилить работу по предотвращению обхода санкций против РФ. "Евросовет подчеркивает важность и срочность наращивания усилий по обеспечению четкого соблюдения санкций на европейском и национальном уровнях, намерен эффективно предотвращать и противодействовать обходу санкций третьими странами", — указывается в заявлении.

Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.