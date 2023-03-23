Китай стал соавтором российской резолюции о диверсии на "Северных потоках"
Китай стал соавтором российской резолюции о расследовании диверсии на "Северных потоках"
Читать 1prime.ru в
ООН, 23 мар — ПРАЙМ. Китай стал соавтором проекта российской резолюции, которая содержит призыв к генсеку ООН создать международную комиссию по расследованию атаки на "Северные потоки", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны", — отметил он.
Полянский добавил, что Россия в течение месяца проводила экспертную работу над текстом, убрала все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров.
"В результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный "аргумент": международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии. И это при том, что мы распространили переписку, из которой понятно, что у нас как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять", — добавил он.
Голосование должно состояться 27 марта.
https://1prime.ru/world/20230323/840180805.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.