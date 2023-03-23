ООН, 23 мар — ПРАЙМ. Китай стал соавтором проекта российской резолюции, которая содержит призыв к генсеку ООН создать международную комиссию по расследованию атаки на "Северные потоки", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Блинкен заявил, что ведомства США не причастны к подрыву "Северных потоков"

"Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны", — отметил он.

Полянский добавил, что Россия в течение месяца проводила экспертную работу над текстом, убрала все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров.

"В результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный "аргумент": международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии. И это при том, что мы распространили переписку, из которой понятно, что у нас как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять", — добавил он.

Голосование должно состояться 27 марта.