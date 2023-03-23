ВАШИНГТОН, 23 мар — ПРАЙМ. Министерство финансов США запросило почти полмиллиарда долларов на деятельность, связанную с поддержанием и совершенствованием санкционных режимов, в том числе против России, заявила глава министерства Джанет Йеллен. Лидеры ЕС решили усилить борьбу с обходом санкций против России

Она подсчитала, что с февраля прошлого года министерство финансов ввело более 2,5 тысячи "связанных с Россией" санкций.

"Наш бюджетный запрос расширяет возможности реагировать на аморальную войну России и продвигать иные приоритеты из области национальной безопасности", — сказала Йеллен на бюджетных слушаниях в конгрессе.

В проект бюджета на 2024 год вошли, по ее словам, 244 миллиона долларов для Офиса по борьбе с терроризмом и финансовой разведке на нужды "администрирования, обеспечения выполнения и модернизации наших санкционных режимов". Еще 229 миллионов долларов запрошены на те же цели для министерского управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), добавила Йеллен.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.