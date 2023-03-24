Глава Еврокомиссии раскрыла содержание 11-го пакета антироссийских санкций
Фон дер Ляйен: 11-й пакет санкций против России включит меры против обхода ограничений
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений.
"У нас есть набор уже принятых мер, но их, конечно, недостаточно. И 11-й пакет санкций будет также и в основном включать меры против обхода (действующих ограничений — ред.)", — сказала она по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
https://1prime.ru/world/20230324/840180933.html
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