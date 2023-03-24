МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Белоруссия еще на полгода продлила временный запрет на вывоз из страны более 250 видов промышленных товаров, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении правительства республики. Лукашенко хочет обсудить с Путиным, как "поставить на место" Варшаву

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения; за пределы таможенной территории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", — говорится в документе.

Вместе с тем решение имеет ряд исключений. В частности, запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товаров, а также на полученные в результате операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии, на изготовленные с использованием товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Решение о запрете также не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Документ прописывает процедуру выдачи лицензий на вывоз товаров.

Помимо этого, запрет не касается вывоза товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, перемещаемых между частями территории России транзитом через Белоруссию, вывозимых для международной гуманитарной помощи, вывозимых из Белоруссии в Россию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств, вывозимых в Киргизию, Армению, Казахстан по согласованию с госорганами, а также ряда иных случаев.

В приложении к постановлению содержится перечень товаров, в отношении которых установлен временный запрет на вывоз, в нем — свыше 250 кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В нем – ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, аппаратура, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и так далее.

Основные положения постановления вступили в силу с 23 марта 2023 года и будут действовать в течение шести месяцев.

Белоруссия в конце марта 2022 года ввела запрет на вывоз из страны 254 видов товаров, он, в частности, не распространялся на белорусскую и российскую продукцию. Пресс-служба правительства поясняла, что решение принято "для защиты экономических интересов государства". В сентябре прошлого года решение было продлено на полгода.