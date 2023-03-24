МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. С 1 апреля в Казахстане начнет работать система учета ввозимых и вывозимых из республики продукции, которая "позволит в режиме реального времени отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе" и препятствовать обходу санкций, введенных Западом в отношении России, сообщают Financial Times и Eurasianet со ссылкой на источники в руководстве Казахстана. Великобритания участвует в диверсификации экономики Казахстана

По словам неназванного чиновника, правительство Казахстана "неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода".

При этом он отметил, что в Казахстане понимают все риски, которые связаны со вторичными санкциями, и страна внимательно следит за торговыми отношениями со всеми партнерами.

Подозрительные торговые операции, как утверждает чиновник, "подвергаются тщательному анализу, и при необходимости принимаются административные меры".