МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии выросли на 3,3% в годовом выражении по итогам февраля после роста на 4,3% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. В Японии уничтожат около 330 тысяч кур

За февраль при этом инфляция снизилась на 0,6% после январского роста на 0,5%.

Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли на 3,1% по итогам февраля после роста на 4,2% месяцем ранее, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.