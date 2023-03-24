Годовая инфляция в Японии замедлилась с 4,3 процента в январе до 3,3 процента в феврале
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии выросли на 3,3% в годовом выражении по итогам февраля после роста на 4,3% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
За февраль при этом инфляция снизилась на 0,6% после январского роста на 0,5%.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли на 3,1% по итогам февраля после роста на 4,2% месяцем ранее, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
https://1prime.ru/world/20230324/840183168.html
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