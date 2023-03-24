МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стремительный рост внутреннего долга Украины на фоне рекордного увеличения внешнего кредитования грозит может привести к плачевным последствиям, тем более, что предел внутренних заимствований скоро будет достигнут, написал обозреватель JB Press японский аналитик Есукэ Цутида. В США предложили "распустить и расчленить" Украину

В статье отмечается, что рост военных расходов оказывает колоссальное давление на финансовую систему Украины. Резкий рост бюджетного дефицита привел к тому, что непогашенный долг Киева в 2022 году достиг 128 миллиардов долларов.

Цутида напомнил, что сегодня Украина крайне зависима от поддержки международного сообщества, и пока страны Запада готовы спонсировать ее, страна "остается на плаву". Обозреватель добавил, что новые просьбы Киева о выделении траншей на различные нужды превратились уже в своего рода мантру, так как собственных денег у страны нет.

Проблема в том, что непогашенный внутренний долг украинского правительства в 2022 году уже составил 39,6 миллиарда долларов, причем львиная доля этого возросшего внутреннего долга приходится на "военные облигации", которые выпускаются на первичном рынке центробанком Украины.

"Но этот выпуск облигаций не будет длиться вечно. Скоро Киев достигнет предела", — уверен Цутида.

Обозреватель раскрыл, что основную массу государственных облигаций на Украине поглощает сам ее центробанк.

"Фактически государство финансирует облигациями само себя, а это чревато серьезными угрозами. Серьезнейший побочный негативный эффект такой стратегии — невероятно быстрый и "свирепствующий" рост инфляции, которая в 2023 году, по подсчетам международных экспертов, на Украине достигла 35 процентов в годовом исчислении.

В статье также отмечается, что из-за того, что конфликт на Украине приобретает все более затяжной характер, "усталость от поддержки" становится все более очевидна.

"Никаких свидетельств скорого окончания конфликта пока нет, и вполне естественно, что люди на Западе будут все более осторожно относиться к увеличению объемов помощи Украине", — резюмировал Цутида.

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