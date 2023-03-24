МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Основатель финтеха Block (ранее Square. — Прим. ред.) и соучредитель соцсети Twitter Джек Дорси после выхода расследования Hindenburg Research за один день лишился 526 миллионов долларов, или 11 процентов от своего состояния, сообщил Bloomberg. Трамп пригрозил США катастрофическими разрушениями из-за обвинений

Сейчас оно оценивается примерно в 4,4 миллиарда долларов.

Большую часть своих средств Дорси вложил в Block. Доля бизнесмена — три миллиарда долларов.

По итогам торгов в четверг, 23 марта, акции Block рухнули на 14,8 процента, до 61,57 доллара за штуку, а во время самой сессии падение в моменте достигало 22 процентов.

Bloomberg пояснил, что акции начали резко опускаться в цене после публикации расследования Hindenburg Research: в нем говорится, что платежная платформа завышала количество своих пользователей и занижала затраты на привлечение клиентов. Эксперты Hindenburg Research рассказали, что флагманское приложение Block — Cash App — пользуется высокой популярностью благодаря обслуживанию клиентов, вовлеченных в незаконную деятельность.

"Согласно оценкам бывших сотрудников Block, от 40 до 75 процентов учетных записей, которые они просматривали, были фальшивыми, причастными к мошенничеству или дополнительными учетными записями, связанными с одним человеком. Block проигнорировала внутренние и внешние предупреждения о том, что использование несколькими лицами одного и того же номера банковского счета для получения государственных средств — это явный красный флаг, указывающий на мошенничество", — утверждается в отчет.

В результате с помощью приложения незаконным путем были получены миллиарды долларов.