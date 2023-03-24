Bloomberg: соучредитель Twitter Джек Дорси потерял 526 миллионов долларов за сутки
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Основатель финтеха Block (ранее Square. — Прим. ред.) и соучредитель соцсети Twitter Джек Дорси после выхода расследования Hindenburg Research за один день лишился 526 миллионов долларов, или 11 процентов от своего состояния, сообщил Bloomberg.
Сейчас оно оценивается примерно в 4,4 миллиарда долларов.
Большую часть своих средств Дорси вложил в Block. Доля бизнесмена — три миллиарда долларов.
По итогам торгов в четверг, 23 марта, акции Block рухнули на 14,8 процента, до 61,57 доллара за штуку, а во время самой сессии падение в моменте достигало 22 процентов.
Bloomberg пояснил, что акции начали резко опускаться в цене после публикации расследования Hindenburg Research: в нем говорится, что платежная платформа завышала количество своих пользователей и занижала затраты на привлечение клиентов. Эксперты Hindenburg Research рассказали, что флагманское приложение Block — Cash App — пользуется высокой популярностью благодаря обслуживанию клиентов, вовлеченных в незаконную деятельность.
"Согласно оценкам бывших сотрудников Block, от 40 до 75 процентов учетных записей, которые они просматривали, были фальшивыми, причастными к мошенничеству или дополнительными учетными записями, связанными с одним человеком. Block проигнорировала внутренние и внешние предупреждения о том, что использование несколькими лицами одного и того же номера банковского счета для получения государственных средств — это явный красный флаг, указывающий на мошенничество", — утверждается в отчет.
В результате с помощью приложения незаконным путем были получены миллиарды долларов.
https://1prime.ru/world/20230324/840187467.html