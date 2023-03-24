МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что с учетом сложившейся в США политической и экономической ситуации — внешних санкций, военных акций в мире и необеспеченных депозитов банков на триллионы долларов — финансовая система страны может не выдержать. Американский бизнесмен за день потерял более 500 миллионов долларов

"Ситуация в Америке, конечно, очень и очень проблемная. Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти $33 триллиона долларов. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в Конгрессе, как бы незаметно поднять еще потолок долга", — написал Дерипаска в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены — ред.).

"Но тут еще и эта проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в региональных банках. Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка", — добавил миллиардер.

Кроме того, по его мнению, "когда слушаешь про проблемы американских региональных банков, которые банкротятся один за одним после вот только повысившейся до 5% ставки ФРС, про проблемы американского бизнеса — малого, среднего и крупного промышленного — который не может себе позволить конкурировать с Китаем и Мексикой с такими высокими ставками, то как-то становится до боли знакомо все, что происходит там. И напоминает мне наши проблемы".

"И не поэтому ли последние 12 лет у нас нет ни содержательного экономического роста, ни роста доходов основных групп населения? Живем за счет ренты с нефти и газа, как бабуины из Восточной Африки, едва-едва сводя концы с концами. Откладывая опять на потом развитие и Сибири, и Дальнего Востока", — заключил бизнесмен.