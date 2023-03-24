МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф избрана главой банка БРИКС (Нового банка развития), сообщается в заявлении банка. Аналитик раскрыл, как Латинская Америка видит мировую экономику

"Двадцать четвертого марта 2023 года совет управляющих Нового банка развития единогласно избрал Дилму Вану Роусефф председателем банка с настоящего момента в полном соответствии со статьями соглашения о Новом банке развития и процедурами избрания председателя", — говорится в заявлении на сайте банка.

В феврале бразильский портал G1 сообщал, что участники группы БРИКС пришли к соглашению о кандидатуре главы Нового банка развития — его возглавит Роуссефф. До нее банк возглавлял дипломат Маркос Тройо, назначенный бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.