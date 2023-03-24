МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Повышение процентной ставки обрушит акции, облигации, недвижимость и доллар США, заявил американский финансовый обозреватель и инвестор Роберт Кийосаки. Экс-министр раскрыл Европе пугающую правду о "больных" банках

Ранее стало известно, что ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75-5 процента. Она находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда достигала 5,25 процента годовых.

"Пауэлл все испортил. Повышение процентной ставки обрушит акции, облигации, недвижимость и доллар США. Что дальше? Следующим упадет рынок деривативов (фьючерсы, опционы и так далее — Прим. ред.), с капитализацией в квадриллион долларов. Один квадриллион равен одной тысяче триллионов. Боже, помилуй наш мир", — написал он в Twitter.

10 марта регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством финансовой организации в Штатах после кризиса 2008 года. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также стало известно о закрытии криптоориентированного банка Silvergate.