ЖЕНЕВА, 24 мар — ПРАЙМ. Комитеты Сената и парламента Швейцарии начали расследование в связи с приобретением Credit Suisse ее конкурентом UBS и государственной помощью в этом приобретении, говорится в опубликованном заявлении на сайте ведомства. Forbes раскрыл, почему санкции против России раскололи мир

"CDG-E (комиссия сената по управлению Федерального совета – ред.) решила начать расследование действий властей в контексте кризиса Credit Suisse и его поглощения UBS. Главный вопрос заключается в том, соответствовали ли действия федеральных властей принципам законности, своевременности и эффективности", — сказано в документе.

Комиссия также решила заслушать на заседаниях, которые она проведет совместно с CdG-N ((комиссия парламента по управлению Федерального совета — ред.) 8, 9, 15 и 16 мая 2023 года, основных действующих лиц на федеральном уровне, а именно глав и руководителей соответствующих департаментов, а также федеральный орган власти комиссия по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и Швейцарский национальный банк (BNS).

"С точки зрения парламентского надзора возникали различные вопросы, например, о применении действующего законодательства, о надзоре, осуществляемом до настоящего времени в отношении соответствующих банков, об изучении альтернативных решений, о применении закона необходимости, а также об управлении рисками Конфедерации", — уточняется в заявлении.

Ведомство добавляет, что данная процедура может привести к открытию парламентской комиссии по расследованию.

В воскресенье центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). Credit Suisse и UBS смогут получить помощь в виде денежных средств на сумму до 100 миллиардов швейцарских франков, сообщил Центральный банк Швейцарии.