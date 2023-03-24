МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала лидерам ЕС, что банки еврозоны стабильны, так как обладают хорошим уровнем капитала и ликвидностью, добавив, что ЕЦБ может предоставить ликвидность в случае необходимости. Об этом власти сообщили в пятницу. В Швейцарии начали расследование в связи с выкупом Credit Suisse банком UBS

Лагард представила свою оценку и экономической и финансовой ситуации лидерам ЕС, в то время как акции европейских банков резко упали. Давление на акции Deutsche Bank и UBS оказали опасения, что действия регуляторов и центробанков не ограничили распространение наихудших проблем.

"Банковский сектор еврозоны устойчив ввиду сильной позиции в отношении капитала и ликвидности", — сказала Лагард лидерам ЕС, о чем сообщили власти региона.

"Банковский сектор еврозоны силен, потому что мы применили реформы в сфере регулирования, согласованные во всем мире после мирового финансового кризиса ко всем из них", — отметила она.

"Набор инструментов ЕЦБ полностью отвечает тому, чтобы обеспечить ликвидностью финансовую систему еврозоны в случае необходимости", — сказала Лагард.