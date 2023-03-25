МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Страны Евросоюза подталкивают главу Китая Си Цзиньпина к разговору с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет Financial Times со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным чиновника в Брюсселе. Володин призвал запретить работу Международного уголовного суда в России

"ЕС подталкивает Си к переговорам с <…> Зеленским, а также с президентом России Владимиром Путиным", — отмечает издание.

Собеседник газеты отметил, что Евросоюз настаивает на том, чтобы Пекин вел взаимодействие не только с представителем Москвы, но и властями в Киеве.

Однако на Украине заявили о том, что на контакт с представителями Пекина власти могут и не пойти. В частности, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в пятницу, 24 марта, что телефонные переговоры Зеленского и Си Цзиньпина могут не реализоваться. Причина: "определенные сложности в организации".

Хотят проговорить с Си Цзиньпином и в США. В марте администрация Белого дома заявила, что хотя в графике переговоров лидеров двух стран еще нет, но президент Америки Джо Байден ожидает, чтобы телефонный звонок состоялся.