МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Страны Евросоюза рассматривают возможность ввода санкций в сферах логистики и торговли на государства Центральной Азии, которые, как считают в Брюсселе, могут оказывать помощь Москве обходить ограничения, узнало издание The Telegraph из документа ЕС. Польша указала виновного в проблемах Украины

"Европейские столицы обсуждают планы ввести торговые санкции в отношении стран, которые помогают Москве уклоняться от карательных мер", — отмечает автор статьи.

Предтавители Брюсселя, указано в документе, обратили внимание на достаточно существенный рост экспорта в страны Центральной Азии. В частности, речь идет о таких товарах, как стиральные машины и подержанные авто.

Отмечается, что санкции против Азии не будут введены в один момент: сперва эти государства ЕС намеред "предупредить о последствиях", но позже могут ввести торговые ограничения.

По данным издания, план ЕС может распространиться не только на соседствующие с Россией2 страны Центральной Азии, но и на любые другие.