МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Белый дом в течение последних нескольких лет усилил давление на другие государства, пытаясь не допустить на глобальный рынок компании Китая, специализирующиеся на прокладке оптоволоконных кабелей. Как пишет Reuters, Вашингтон сорвал как минимум шесть таких сделок. СМИ узнало о планах Евросоюза пригрозить санкциями соседям России

В частности, пишет агентство, в феврале этого года компания американской юрисдикции SubCom LLC приступила к прокладке по морскому дну оптоволоконного кабеля стоимостью около 600 миллионов долларов, предназначенного для передачи данных из Азии в Европу. Этот масштабный проект первоначально должна была осуществлять китайская компания HMN Tech, но США "оказали давление" на консорциум заказчиков, объяснив свой протест угрозой подключения разведслужб Китая.

Reuters отмечает также, что контрольный пакет HMN Tech принадлежит китайскому гиганту Huawei. Компания три года назад предложила за протяжку по морскому дну оптоволоконного кабеля SeaMeWe-6 порядка 500 миллионов долларов и "была близка к заключению контракта". Но "давление" Белого дома на консорциум заказчиков, куда помимо китайских China Telecom, China Mobile и China Unicom входят Singapore Telecommunications Limited, Microsoft и Orange, исполнителем проекта выбрали SubCom LLC.

Источник Reuters в Госдепартаменте также сообщил, что США через свои посольства предупреждали другие государства о рисках безопасности из-за прокладки кабеля китайской структурой. Также Штаты угрожали санкциями против HMN Tech.