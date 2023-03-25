МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов, сообщает минэкономики Франции. ЕК ожидает доход от вложения замороженных российских активов, пишут СМИ

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.

Согласно заявлению, группа кредиторов провела встречу в присутствии представителей МВФ и Всемирного банка. В ходе мероприятия было объявлено о "продлении моратория с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027)".

Группа также призвала других кредиторов достичь соглашения с Украиной об урегулировании проблемы задолженности.

В данную группу входят Канада, Франция, ФРГ, Япония, Британия, США.