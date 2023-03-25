Кредиторы Украины продлили приостановку обязательств по выплате долгов
Группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов, сообщает минэкономики Франции.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
Согласно заявлению, группа кредиторов провела встречу в присутствии представителей МВФ и Всемирного банка. В ходе мероприятия было объявлено о "продлении моратория с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027)".
Группа также призвала других кредиторов достичь соглашения с Украиной об урегулировании проблемы задолженности.
В данную группу входят Канада, Франция, ФРГ, Япония, Британия, США.
https://1prime.ru/world/20230325/840196330.html
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