ВАШИНГТОН, 25 мар — ПРАЙМ. Вкладчики американских банков сняли со счетов около 100 миллиардов долларов в течение нескольких дней после краха Silicon Valley Bank (SVB), сообщает CNBC News. ЕК ожидает доход от вложения замороженных российских активов, пишут СМИ

"Регуляторы вновь уверяют общественность в том, что финансовая система стабильна, а новые данные показывают, что клиенты сняли депозитов на сумму около 100 миллиардов долларов", — сообщает телеканал.

Как говорится в сообщении, новые данные ФРС указывают, что за несколько дней после краха SVB — до 15 марта — клиенты банков сняли со счетов 98,4 миллиарда долларов. Основной отток капитала произошел из маленьких банков, говорится в сообщении. На счетах американских банков при этом осталось более 17,5 триллиона долларов, снятые средства составили всего 0,6%, а объем вкладов и так снижался за последний год, указывает телеканал.

Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate,

Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.

Кроме того, американские экономисты на фоне банкротства SVB опубликовали исследование в Social Science Research Network о том, что паника незастрахованных клиентов и вывод ими средств из банков, грозит проблемами 186 кредитным организациям, у которых может не хватить активов.