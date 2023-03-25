МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай естественным образом дополняют друг друга: КНР нуждается в стабильной поставке энергоресурсов, а РФ в состоянии обеспечить такую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин. Россия будет расширять использование надежных валют, заявил Путин

"Китай и Россия естественным образом дополняют друг друга, имея в виду высокие темпы развития китайской экономики и потребности в энергоносителях, конечно, Китай нуждается — самое главное — в стабильности этих поставок, и, безусловно, Россия в состоянии обеспечить такую стабильность", — сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".

Здесь, отметил он, и идет разговор об использовании национальных валют. "Кстати говоря, если мы и при продаже энергоресурсов (причем с третьими странами) будем использовать юань — это будет очень серьезным шагом, очень серьезным. Ну, а поскольку доллары нам как бы не очень нужны (импорт-то закрыт), поэтому для нас цепляться за доллар, для наших компаний, в принципе смысла особо и нет", — подчеркнул российский президент.