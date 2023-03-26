МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Получившие название "золотой миллиард" страны Запада в будущем станут бедными, а вся "сила денег" перетечет снова в Азию, как это было до опиумных войн, прогнозирует профессор, специалист по культурной антропологии из Столичного университета Праги Иво Будил. Европейский экономист восхитилась устойчивости экономики России

Чешское издание Parlamentni Listy, цитируя выступление профессора, пишет, что в скором времени европейские страны потеряют привлекательность даже для мигрантов и беженцев. К этому приведет обеднение региона.

Миру безразличен Запад, констатирует ученый. "Это заметно по объединению БРИКС, а также по миграции, которая снижается, так как для мигрантов этот континент теряет свою привлекательность. Европа продолжит беднеть", — отметил он.

По мнению Будила, эта ситуация не стала неожиданностью. "Рано или поздно агрессивность Запада, в особенности Соединенных Штатов Америки, которая уже не опиралась на реальные ресурсы и силу, должна была натолкнуться на сопротивление. Поэтому я не удивился, и этой тенденции я ждал. Это один из признаков большой геополитической переоценки, то есть центр тяжести власти возвращается туда, где было до опиумных войн, то есть обратно в Азию", ответил он на вопрос слушателя.

Страны Европы продолжат беднеть и перестанут приманивать мигрантов, эта проблема исчезнет. Специалист также предупредил, что не видит реальной исторической перспективы у Евросоюза. "Я надеюсь, что его распад пройдет медленно и мирно", — отметил он.