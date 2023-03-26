Parlamentni Listy: Европа беднеет и перестает привлекать даже беженцев
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Получившие название "золотой миллиард" страны Запада в будущем станут бедными, а вся "сила денег" перетечет снова в Азию, как это было до опиумных войн, прогнозирует профессор, специалист по культурной антропологии из Столичного университета Праги Иво Будил.
Чешское издание Parlamentni Listy, цитируя выступление профессора, пишет, что в скором времени европейские страны потеряют привлекательность даже для мигрантов и беженцев. К этому приведет обеднение региона.
Миру безразличен Запад, констатирует ученый. "Это заметно по объединению БРИКС, а также по миграции, которая снижается, так как для мигрантов этот континент теряет свою привлекательность. Европа продолжит беднеть", — отметил он.
По мнению Будила, эта ситуация не стала неожиданностью. "Рано или поздно агрессивность Запада, в особенности Соединенных Штатов Америки, которая уже не опиралась на реальные ресурсы и силу, должна была натолкнуться на сопротивление. Поэтому я не удивился, и этой тенденции я ждал. Это один из признаков большой геополитической переоценки, то есть центр тяжести власти возвращается туда, где было до опиумных войн, то есть обратно в Азию", ответил он на вопрос слушателя.
Страны Европы продолжат беднеть и перестанут приманивать мигрантов, эта проблема исчезнет. Специалист также предупредил, что не видит реальной исторической перспективы у Евросоюза. "Я надеюсь, что его распад пройдет медленно и мирно", — отметил он.
https://1prime.ru/world/20230326/840199005.html