МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Требования стран Запада к Сербии о вводе санкций против России нельзя считать справедливыми, так как сами эти государства сейчас наращивают объемы торговли с Москвой, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич. Американский ведущий раскрыл ложь Байдена о "Северных потоках"

"Это правда, что Сербия не ввела санкции против России, и, помимо сильного давления, которое она испытывает, я должен отметить, что объем внешней торговли между Сербией и Россией уменьшился", — отметил он в беседе с изданием Kurir.

Дипломат напомнил, что давление на Белград увеличился в тот момент, когда часть стран Запада — напротив — наращивает торговлю с Россией.

"Оборот со странами, которые ввели санкции, вырос", — особо подчеркивает Дачич.

Представитель МИД Сербии добавил, что его страна не вводит санкции по отношению к России из-за собственных интересов. В число таких приоритетных вопросов, в частности, входит защита суверенитета и территориальной целостности Сербии. Помимо этого, власти страны прислушиваются к мнению представителей сербского бизнеса, который просит не включаться в санкционную гонку.