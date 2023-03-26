ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти пообещал прогресс в принятии законопроекта о возможности запрета на использование в стране социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. СМИ: российские олигархи добиваются от Рима снятия ареста с имущества

"Палата будет двигаться вперед с законодательством для защиты американцев от технологических щупалец Коммунистической партии Китая", — написал он в Twitter.

Маккарти добавил, что он очень обеспокоен неспособностью главы TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе признать "известную" США "правду" о наличие доступа Китая к данным пользователей социальной сети.

Ранее в воскресенье председатель комитета по разведке сената демократ Марк Уорнер в интервью телеканалу CBS News сообщил, что администрация президента США Джо Байдена очень поддерживает законопроект о запрете TikTok в стране.

Глава TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США в четверг заявил, что соцсеть не контролируется китайским правительством, все данные американцев хранятся на территории США под контролем американской компании.

Проблемы TikTok начались еще при администрации Дональда Трампа, который грозил запретом соцсети в США. Администрация Джо Байдена также настроена критически в отношении TikTok и, как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, требует от владельцев TikTok, компании ByteDance, продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно информации газеты, представители TikTok придерживаются позиции, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности.

Число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек. Из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.