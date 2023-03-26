ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. Проблемы банковской системы США могут оказать отрицательное влияние на рынок недвижимости и строительство в стране, приближая американскую экономику к рецессии, заявил президент федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. Песков назвал темпы развития Китая достойными изучения

"Совершенно точно, это сейчас делает нас ближе", — ответил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о том, приближают ли США к рецессии проблемы американских банков, влияющие на строительный сектор страны.

При этом Кашкари отметил, что пока остается неизвестным, приведут ли нынешние трудности финансового сектора к масштабному краху кредитования и как сильно они могут сказаться на экономике.

Банкир признал, что несмотря на постоянное обсуждение ситуации самими с финансовыми организациями о возможных рисках, банковский регулятор "не идеален" и может допускать ошибки.

"Я не говорю, что весь стресс уже позади нас. Я ожидаю, что этот процесс займет время", — заключил он, подчеркнув, что банковская система продолжает сталкиваться с "фундаментальными вызовами" и "регуляторными трудностями".

Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.

Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее 2 триллионов долларов на ее стабилизацию, а еще 50 банков могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.

Кроме того, американские экономисты на фоне банкротства SVB опубликовали исследование в Social Science Research Network о том, что паника незастрахованных клиентов и вывод ими средств из банков, грозит проблемами 186 кредитным организациям, у которых может не хватить активов.