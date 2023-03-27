МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Правительство Британии рассматривает возможность ввода ограничений числа принимаемых беженцев до 20 тысяч человек в год, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на анонимных источников. Это все: Евросоюзу пообещали скорый распад

Глава правительства Риши Сунак считает правильным, если в страну на легальной основе будут попадать лица, вынужденные покинуть Родину по политическим мотивам, пока эта схема распространяется на выходцев из Украины, Афганистана и Гонконга. В том числе, существуют визы для воссоединения семей беженцев, а также более общая схема переселения на остров.

Однако издание обращает внимание на то, что новый маршрут переселения в Великобританию включает ограничение числа принимаемых беженцев. Сейчас, сообщили источники, идет обсуждение планки на въезд в страну порядка 20 тысяч человек в год.

Это не первые попытки премьер-министра Британии Сунака решить вопрос миграции: ранее сообщалось о возможном выходе страны из Европейской конвенции по правам человека (ЕСПЧ) именно по причине миграционного кризиса. Как сообщало издание The Times, Лондон считает угрозой большой поток желающих покинуть страны Центральной Азии и перебраться в Европу. Прогнозируется, что нелегальная миграция в текущем 2023 году вырастет вполовину по отношению к прошлому 2022 году.