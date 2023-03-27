МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Американским политикам пора обеспокоиться партнерством России и Китая, заявил бывший директор Национальной Разведки США Джон Рэтклифф в эфире телеканала Fox News. Западные санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, пишут СМИ

"Мы должны начать беспокоиться. Путин и Си встречались и раньше, но то, как они открыто говорят о новом мировом порядке — яркий показатель изменения отношения России и Китая", — рассуждает разведчик. Он отметил, что заявления политических лидеров, сделанные на прошлой неделе, также показывают изменение отношения и к США, и к их союзникам.

Экс-глава Нацразведки обращает внимание на то, что Путин и Си своими переговорами указали на угасающий мировой авторитет Белого дома. В это время администрация Джо Байдена всеми своими решениями только подтверждает правильность позиции Москвы и Пекина.

После бегства американских военных из Афганистана летом 2021 года Россия и Китай увидели слабость позиции США. Это привело к испытанию американской системы порядка на прочность, отметил Рэтклифф.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит стал для представителя Китая первой официальной поездкой за границу после переизбрания.