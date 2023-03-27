МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ.В американском штате Калифорния хотят на законодательном уровне запретить вредные сладости, в составе которых есть некоторые опасные химические соединения. В том числе речь идет о популярных конфетах. Как пишет NBC News, до итогового законопроекта дело может не дойти из-за сильного лобби производителей. Экс-директор Нацразведки США призвал начать беспокоиться из-за России

Главная цель этого законопроекта — привлечение внимания к небезопасному составу продуктов питания. Чиновники добиваются, чтобы пять сомнительных добавок, используемых в Skittles, были тщательно изучены. В числе возможных рисков для здоровья указаны возникновения онкологических заболеваний, вред для репродуктивной системы и иммунитета, а также возникновение поведенческих проблем у детей.

У документа немного шансов стать законом штата, и это признал один из двух законодателей, отстаивающих его. "Суть в том, чтобы поднять вопрос химикатов в составе подобных сладостей и других продуктов. Их связывают с повышенным риском возникновения рака и других серьезных проблем со здоровьем", — отметил телеканал.

Как показали тесты на животных, используемые в популярных американских сладостях вещества могут негативно влиять на здоровье, в исследованиях с участием людей пока не обнаружено однозначного ответа.

На самом деле, это все просто подчеркивает разницу между Агентством Министерства здравоохранения и Министерством сельского хозяйства, которые контролируют продукты и их состав, и их коллегами в Европе, европейскими продовольственными ассоциациями. Телеканал отметил, что подход на континентах отличается: если в ЕС видят малейшую вероятность риска, то там запрещают продукт и лишь затем проводят исследования.