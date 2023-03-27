ВАШИНГТОН, 27 мар — ПРАЙМ. "Предел скорости" мировой экономики, представляющий максимальные долгосрочные темпы, которыми она может расти, не провоцируя инфляцию, к 2030 году упадет до самого низкого значения за 30 лет, говорится в распространенном прогнозе Всемирного банка. Глава МВФ ждет мощного восстановления китайской экономики

"Согласно прогнозам, "предел скорости" мировой экономики – максимальные долгосрочные темпы, которыми она может расти, не провоцируя инфляцию – к 2030 году упадет до самого низкого значения за тридцать лет", — указано в документе организации.

По расчетам авторов доклада, почти все экономические факторы, которые обеспечивали прогресс и процветание мировой экономики в течение последних трех десятилетий, теряют силу.

"В результате в период с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП, как ожидается, снизятся примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии этого века, и составят 2,2% в год", — указали в международной организации.

В странах с развивающейся экономикой темпы роста упадут с 6% в год в период с 2000 по 2010 год до 4% в год в оставшуюся часть этого десятилетия.

"В случае глобального финансового кризиса или рецессии это снижение будет гораздо более глубоким", — отметили во Всемирном банке.