ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Для мировой экономики формируется потерянное десятилетие, считает главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл. Российская экономика останется открытой, заявил Патрушев

"Для мировой экономики, возможно, формируется потерянное десятилетие. Продолжающееся снижение потенциального роста имеет серьезные последствия для способности мира решать все более широкий спектр проблем, характерных для нашего времени, таких как укоренившаяся бедность, расхождение в доходах и изменение климата" — говорится в заявлении Гилла.

По расчетам главного экономиста международной организации, снижение потенциального роста возможно обратить вспять с помощью политики, которая "поощряет труд, способствует повышению производительности и ускоряет инвестиции".

Как следует из доклада Всемирного банка, потенциальные темпы роста мирового ВВП могут быть увеличены на 0,7 процентного пункта до среднегодовых темпов в 2,9%, если страны примут устойчивую, ориентированную на рост политику.

Согласно обновленному прогнозу международной организации, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% в год.