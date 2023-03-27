МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили страны Североатлантического альянса (НАТО) за лицемерие по отношению к другим игрокам, оставив множество комментариев под статьей издания о критике военного блока за решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в финансовой сфере

По мнению читателей, альянс потерял право на такого рода заявления из-за своих "разбойничьих" решений: ведь блок вовсе не спешит сокращать свои арсеналы.

Военное министерство Великобритании на прошлой неделе заявило, что обеспечит Украину боеприпасами с обедненным ураном для танка Challenger-2, что вызвало резкую негативную реакцию со стороны Москвы. Президент России Владимир Путин осудил решение Лондона, отметив, что Кремль будет вынужден ответить, если Запад начнет использовать оружие с ядерным компонентом. После этого он объявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, а в ответ на это НАТО вновь раскритиковало Москву за "опасную и безответственную" риторику по вопросу вооружений.

Как отметил один из читателей китайского портала, есть военный альянс стран Запада действительно соблюдает свои международные обязательства, остается необъяснимым продолжающееся расширение блока на север.

"Западный кредит доверия давно исчерпан!" — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь напомнил, что первоначально альянс НАТО был задуман как структура для противостояния Советскому Союзу. Через шесть лет после этого была создана Организация Варшавского договора. Однако сейчас альянс кричит о том, что только он может наращивать оружие.

"Я могу так делать, а вы, русские, не можете!" Осадок от таких заявлений отвратительный", — написал он.

Еще один юзер напомнил, что Пекин уже неоднократно запугивали на международной арене, хотя не подобает так себя вести с крупной державой. Он объъяснил это тем, что Китай ведет слишком нейтральную политику.

"Европа и США обеспечивают Украину оружием, они настолько потеряли совесть, что даже прибегают к словесным угрозам: если вы отправите вооружение, то мы передадим еще больше. Запад совершенно обезумел и забыл, кто начал эту гонку. США постоянно помогают своим холуям. Почему они говорят о международной справедливости? Не слишком ли нагло со стороны грабителей диктовать правила остальным?" — задал он вопрос.

"В настоящее время ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. В 2021 году Россия призвала к его свертыванию, но США и другие страны НАТО ее проигнорировали. Если они могут, почему Москва не может?" — добавил другой читатель.

"Какие бы слова ни выбирала НАТО, это не изменит того, что она сама готовится сбросить ядерные бомбы на своих противников, и того, что США разместили свое атомное оружие у союзников", — рассуждает еще один юзер, называя рассуждения альянса "разбойничьей логикой". Он добавил, что западные средства массовой информации заточены под обман и уловки.

"Если искать виновника в этом кризисе, это должна быть Великобритания, которая первой послала снаряды с обедненным ураном Украине, а западные медиа будто позабыли об этом", — резюмировал он.