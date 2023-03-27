Основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай, пишут СМИ
Reuters: основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай через год после отъезда
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Самый богатый бизнесмен Китая и основатель интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма вернулся в страну, сообщило агентство Reuters.
Он покинул КНР больше года назад после того, как правительство страны приостановило первичное публичное размещение акций (IPO) одной из его структур Ant Group после критики в адрес миллиардера.
Как сообщили местные СМИ, в понедельник, 27 марта, он посетил школу Yungu School в провинции Гуаньчжоу, в которой большинство учеников — дети сотрудников его компании.
Один из самых состоятельных бизнесменов планеты рассказывал ученикам о технологии ChatGPT и том, как будут развиваться нейросети в будущем.
Ранее СМИ сообщали о том, что власти Китая пыталось уговорить "мятежного Ма" вернуться в страну. Этим, считают издания, власти хотели показать поддержку китайскому частному бизнесу со стороны государства, а также улучшить свой имидж. После новости о возвращении Джека Ма в КНР бумаги Alibaba Group перешли к росту выше пяти процентов.
https://1prime.ru/world/20230327/840208984.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.