МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Самый богатый бизнесмен Китая и основатель интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма вернулся в страну, сообщило агентство Reuters. Китайцы пришли в ярость от реакции НАТО на решение Путина

Он покинул КНР больше года назад после того, как правительство страны приостановило первичное публичное размещение акций (IPO) одной из его структур Ant Group после критики в адрес миллиардера.

Как сообщили местные СМИ, в понедельник, 27 марта, он посетил школу Yungu School в провинции Гуаньчжоу, в которой большинство учеников — дети сотрудников его компании.

Один из самых состоятельных бизнесменов планеты рассказывал ученикам о технологии ChatGPT и том, как будут развиваться нейросети в будущем.

Ранее СМИ сообщали о том, что власти Китая пыталось уговорить "мятежного Ма" вернуться в страну. Этим, считают издания, власти хотели показать поддержку китайскому частному бизнесу со стороны государства, а также улучшить свой имидж. После новости о возвращении Джека Ма в КНР бумаги Alibaba Group перешли к росту выше пяти процентов.